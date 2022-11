Maja hindi ban sa Dos: Richard napasabak sa madugong bakbakan

Ang bongga ng media launch ng ‘The Iron Heart’ ni Richard Gutierrez, sa Kapamilya channel, ha!

Kitang-kita nga kasi sa trailer ng parang James Bond ang dating ng pakikipagbugbugan, barilan niya.

Sabi ni Richard, pinaghandaan talaga niya ang ‘The Iron Heart’ dahil mentally, physically demanding nga raw ang role niya.

“Naka-mind set ako, prepared ang katawan ko, utak ko. Nabigyan ako ng oras para mag-prepare. Madugo ang mga action scenes, and thankful na nandiyan talaga ang mga direktor ko para mabuo ang character ko.

“I trust my directors kung paano buuin si Apollo. Hindi ko siya magagawang mag-isa, kaya masaya ako na sila ang nakasama ko,” sabi ni Richard.

Kung may natutunan man daw si Richard sa paglabas niya sa ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ ni Coco Martin, ‘yun ay ang pag-adapt sa bilis ng taping.

“Sa Probinsyano wala kaming script, mabilisan ang galawan. It’s a good test for actors. Mati-test ang capabilities mo as an artist, pati pasensiya mo.

“Dito kasi sa ‘The Iron Heart’, iba ang approach namin. In terms of action, iba ang makikita ng audience namin. We wanted to bring something new sa mga manonood namin,” sabi ni Richard.

Sa ‘The Iron Heart’ nga raw makikita ang kaalaman ni Richard sa hand to hand combat, o pakikipagbugbugan talaga. Kaya abang-abang na lang!

Siyempre, masaya si Richard na si Maja Salvador ang nakasama niya sa ‘The Iron Heart’. Sabi ni Maja, wala raw ginawa si Richard kundi ang mag-thank you sa kanya, na sa bilang niya ay umabot ng 20 sa loob lang ng isang araw.

“Noong sinabi na show with Richard, sabi ko sige, tingnan ko, baka ito na ang tamang panahon para magsama kami. After that, may konting revisions lang, and then, nagpunta na ako sa Cebu para mag-taping. At naka-20 na thank you nga si Richard sa akin!” kuwento ni Maja.

So, mali nga ang chika na kesyo ban si Maja sa ABS-CBN, ha! (Rb Sermino)