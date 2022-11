Lanz Zafra, Ateneo Blue Eagles palaot sa men’s badminton finals

WALANG bangas na bumalik sa finals ang reigning six-time champions National University na pinangunahan nina rookies Lanz Zafra at Mark Velasco katapat ang pangungunahan ni team captain Arthur Salvado ng Ateneo Blue Eagles sa 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s badminton tournament Linggo sa Centro Atletico Badminton Center sa Quezon City.

Binuksan nina Zafra at Velasco ang kampanya ng Bulldogs sa pamamagitan ng 2-0 bentahe sa dalawang singles matches nang talunin sina Bless Linaban, 21-7, 21-12, at Jason Pajarillo, 21-8, 21-9.

Hindi rin umubra sa tambalan nina National team standouts Julius Villabrille at Solomon Padiz Jr. kina Joshua Morada at Pete Abellana, 21-15, 21-9.

Giniba namaman ni Salvado si rookie Enzo Rivera , 21-15, 21-9, sa third singles match upang paiyakin ang UP Fighting Maroons, 3-2. (Gerard Arce)