Kumakatok, tumatabi sa gabi

Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo kayo ba ay nagigising sa hatinggabi sa marahan na katok sa inyong pintuan at may katabi na kayo pagbalik sa higaan?

Yan ang paksa natin ngayon: “ Basta may Misteryo, Alamin natin ang Totoo!”

Si Greg ng Marikina ay ibinahagi sa Misteryo ang kanyang nakakatakot na karanasan nang ilang gabi siyang hindi pinatulog nang ma-quarantine dahil sa Covid-19.

Misteryo: “Bakit hindi ka makatulog? Sa unang mga gabi mo ba yan sa quarantine? Di ba kasama naman yan yung kasabihan natin na namamahay?”

Greg: “I think first 3 nights yun hindi talaga ako makatulog. Nag-try ako pero ayaw ako patulugin ng mga multo.”

Misteryo: “Anong pananakot ba ang ginawa sayo?”

Greg: “Heto first night pa lang patulog na ko nang may kumatok sa pintuan ko. Noong una akala ko sa kabilang room ng hotel na tinuluyan ko yun pala sa pintuan ko. Mga past 12 midnight na yun pero inisip ko baka isa sa mga hotel staff yung kumatok kaya mabilis ako nagpunta sa may pintuan. May peep hole yun kaya sumilip muna ako. Aba! Wala akong nakita pero narinig ko may nag-door bell kaya sumilip ako sa door hole. Wala talagang tao. Binuksan ko ng bahagya ang pintuan at sumilip ako sa labas, wala talagang tao nakiramdam pa nga ako baka binibiro ako ng hotel staff pero walang tao…wala talaga.”

Misteryo: “Anong ginawa mo? Lumabas ka ba ng room mo? O hindi mo na lang pinansin?”

Greg: “Bumalik ako sa higaan ko tapos patulog na sana ako nang makita ko yung kurtina sa window ng hotel gumagalaw kaya pinatay ko ang aircon baka kasi tinatamaan lang ng hangin yung curtain. Pero nang obserbahan ko aba gumagalaw na naman kaya nagtalukbong na ako ng kumot at nag-try ako matulog.”

Misteryo: “So nakatulog ka na noon? Mahimbing ba ang tulog?”

Greg: “Hindi ako nakatulog kasi may bigla ako naramdaman sa tabi ko. May gumagapang palapit sa akin hindi ko nga pinatos pero gumagalaw talaga parang nadidiinan yung kama then may kumapit sa paa ko kaya bumalikwas ako bumangon ako saka sinabihan ko yung multo wag magulo.”

Misteryo: “Tumigil ba siya?

Greg: “Tumigil naman kaya nakatulog ako pero the next night ganun na naman ang nangyari buti alam ko na dapat gawin ko. Nag-pray kaya ayun nakatulog uli.”

Kayo mga ka-misteryo baka may ganito kayong mga karanasan, mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.