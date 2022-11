Kahit nabuntis ng iba: Ken Chan mahal pa rin si Rita Daniela

Pinabulaanan ni Ken Chan ang naging usap-usapan na masama ang loob niya sa ka-loveteam na si Rita Daniela.

May kinalaman daw ito sa biglang pag-announce ni Rita na buntis ito. Dahil daw sa kalagayan ngayon ni Rita, nabuwag tuloy ang loveteam nila na isa pa naman sa top loveteams ng Kapuso network.

Sa podcast ni Nelson Canlas, nilinaw ni Ken na walang katotohanan na may galit siya kay Rita.

“Noong nagdalang-tao siya, akala nila magkagalit kami, na nagalit ako sa kaniya dahil nasayang ‘yung love team namin, na nagalit siya sa akin kasi hindi ko raw maintindihan ‘yong mga issue. You know, hindi totoo ang lahat ng ‘yon eh, hindi totoo na galit kami sa isa’t isa.

“We support each other. And alam ko na pangarap ni Rita, no’ng ginagawa pa lang namin ang My Special Tatay, every time na karga niya si Baby Angelo lagi niya sinasabi, ‘Gusto ko na magkaroon ng baby boy, gusto ko na magkaroon ng anak.’

“Alam kong pangarap niyang magkaroon ng anak at itong nangyari sa kaniya na binigay sa kanya ni Lord, ‘yong blessing na hinihintay niya na magkaroon ng baby. Napakasaya ni Rita and I’m so proud of her. I’m so happy for her dahil alam ko na natupad yung isa sa mga pangarap niya ang magkaroon ng baby boy.”

Kahit daw magkaroon ng baby pa si Rita, umaasa pa rin daw si Ken na magkakasama sila sa teleserye o pelikula. Pinagdarasal din ni Ken na makabalik ulit si Rita dahil mahusay itong artista at singer. (Ruel Mendoza)