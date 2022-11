Jovlyn Pangilinan, University of Santo Tomas sinagpang ang Adamson University, 73-66

SINUNGGABAN ng Santo Tomas Golden Tigresses ang pangwalong panalo para makatiyak ng isang silya sa Final Four sa likod ng 17 points ni Jovlyn Pangilinan kontra Adamson Lady Falcons 73-66 sa 85th University Athletic Association of the Philippines women’s basketball tourney second round elims Linggo sa UST Quadricentennial Pavilion sa Sampaloc, Maynila.

“Of course, a win is a win but I told the girls after the one-week break, uphill games talaga – Ateneo and NU,” sey ni UST coach Haydee Ong. “We have to work on our turnovers. We had 34 today. We’ll keep working hard for the next few games.”

Sampa sa 8-2 win-loss record ang España-based dribblers samantalang pinasalampak ang mga taga-San Marcelio sa 3-7 sa wa epek na 17 markers ni Victoria Adeshina.

Wagi rin ang NU Lady Bulldogs (10-0) laban sa FEU Lady Tamaraws (2-8), 80-53, sa pagsakmal ng tig-14 markers nina Karl Ann Pingol at Annick Tiky para sa pang-106 ragasa rin ng taga-Bustillos. (Gerard Arce).