Jake Cuenca hindi bastos sa showbiz press

Nasa grand media launch noong Saturday ng Kapamilya series na ‘The Iron Heart’ na pinagbibidahan ni Richard Gutierrez si Jake Cuenca.

Isa si Jake sa regular cast ng action-drama series ng ABS-CBN na magpa-pilot telecast sa TV5, A2Z, Kapamilya Channel, Jeepney TV, iWantTFC, TFC (The Filipino Channel), ABS-CBN Entertainment YouTube channel at iba pang platforms ng Kapamilya Network on November 14, 8:45pm.

Nang makita ako ni Jake sa loob ng Dolphy Theater, natuwa siya at ang lakas ng pagkaka-“Tito Jun, long time, no see!”

Isa nga kasi ako sa mga unang nakilala ni Jake noong baguhan pa lang siya sa showbiz at naging cast member ng youth-oriented weekly show ng GMA-7, ang ‘Click’. Nagkasama sila sa show na ‘yon ni Richard, kaya naging close sila noong teenagers pa lang sila.

Sa question & answer segment nga ng ‘The Iron Heart’ ay nabanggit din ni Jake na masaya siya na after 20 years ay nagkatrabaho uli sila ni Richard.

Ang tagal din nilang hindi nagkatrabaho, pero in fairness sa kanilang dalawa, close pa rin sila hanggang ngayon.

In fairness to Jake nga pala, Dondon (my dear editor), kaya marami rin siyang pinagdaraang mga intriga, masasabi ko na isa siya sa ma-PR pa rin sa entertainment press.

Machika’t hindi umiiwas si Jake sa entertainment press, huh!

Nice!

Gabby super sikat sa Australia

Kahapon ay nakakuwentuhan ko si Therese Ramos na nakasama ni Gabby Concepcion around Australia for over two weeks.

Kaaalis lang daw ni Gabby ng Sydney at pabalik na sa San Francisco, California.

Noong Saturday ang birthday ni Gabby at lumipad na ang Kapuso actor from Melbourne to Sydney.

“Siya lang mag-isa ang nag-Sydney kasi nga kanina maaga ang flight niya pa-San Francisco,” chika ni Therese.

Nasa San Francisco ang mag-iina ni Gabby. Naiwan doon ang misis ni Gabby na si Genevieve kasama ang mga anak nilang sina Samantha at Savannah.

May mga show pa si Gabby sa Amerika and after that ay babalik na sila ng kanyang pamilya sa Manila.

In fairness to Gabby, hit siya sa mga Pinoy sa Australia, huh!

Noong bisperas ng birthday niya, may pa-cake sa kanya sa show niya sa Melbourne at ‘yung birthday blowout sa kanya sa yacht ay naganap noong November 3 at masaya raw ‘yon.

Noong mismong birthday naman daw ni Gabby ay kasama niya ang high school barkada niya na based sa Sydney.

“Nagpaiwan kasi ako rito sa Melbourne, kaya sila no’ng high school barkada niya ang magkasama,” chika pa ni Therese.

Bongga!