MAPAPALABAN nang husto ang inyong lingkod bilang kinatawan ng ‘Pinas sa 30th FIDE World Senior (50+ & 65+) Chess Championships 2022 sa Nobyembre 14-27 sa Hotel II Cenacolo conference centre sa Assisi, Umbria, Italy.

Lalahok po ako (Grandmaster Rogelio Antonio Jr., 60) sa 50-64 years old event kasama si International Master Angelo Young, 59. Sasabak din si Fide Master Jose Efren Bagamasbad sa 65 over category. Kakukuha lang ni Bagamasbad, 66, ng outright IM title at GM norm nang maghari sa nakaraang buwang 65+ ng Asian Seniors Chess Championships sa Auckland, New Zealand.

Kasama namin bilang coaches sina Philippine memory sports god father Roberto Racasa at chess writer/radio commentator National Master Almario Marlon Bernardino Jr.

Nagpapasalamat kaming senior chess team members kina National Chess Federation of the Philippines chairman/president Prospero Pichay Jr., Chief Executive Officer GM Jayson Gonzales, Phippine Sports Commission chairman Jose Emmanuel Eala, Commissioner Olivia Coo at Executive Director Atty. Guillermo Iroy Jr., at Philippine Olympic Committee president, Tagaytay Mayor Abraham Tolentino sa pagtulong sa amin.

Samantala, makinang ang nilaro ni Thailand-based coach NM Gerald Ferriol sa 20th Bangkok Chess Club Open 2022 Chess Championships sa Shangri-La Chiang Mai Hotel na natapos nitong Oktubre 30.

Dating pambato ng University of Santo Tomas, siya ang tinanghal na top Pinoy finisher nang pumang-19 sa 144 na mga kalahok sa torneong norganisa ni Kai Tuorila ng BCC.

Kung nasilat sana sa huling laro ni Ferriol si GM Lalit Babu M R ng India posibleng sumalo siya sa segunda. Si Indian GM Surya Shekhar Ganguly ng India ang nagkampeon sa 7.5 points.

Good luck naman kay PH chess wunderkind Nika Juris Nicolas na pinangungunahan ang bansa sa Eastern Asia Youth Chess Championships 2022 sa Asia Hotel sa Bangkok na sinimulan na nitong Nob. 4 at matatapos sa Nob. 13.

Ginagabayan ang 10-taong-gulang na pambato ng Pasig City Grassroots Knights nina Mayor Vico Sotto at coach Franco Camilo. Anak siya nina award winning lawyer-broadcaster Atty. Nikki De Vega at Atty. Krisanto Karlo Nicolas.

Belated Happy Birthday kina Asia’s first Grand Master at World Chess Hall of Famer Eugene Torre at International Chess Federation delegate Casto Abundo ng Asian Chess Federation.