DongYan, BeaDen, Jessica nanguna sa ‘Love Is Us This Christmas’

Pasko na talaga! Kumukuti-kutitap na ang paligid ang mga makukulay na ilaw, at naglalakihang Christmas tree, ha!

At kahit sa showbiz, matindi na ang paghahanda ng mga prodyuser na kasali sa Metro Manila Film Festival. At siyempre, kanya-kanyang paandar na rin ng Christmas Station ID ang mga TV station.

Heto nga ang nagpasiklab na ang Kapuso network ng kanilang ‘Love is Us: Ipagdiwang ang tunay na kahulugan ng pagmamahalan sa GMA Network 2022 Christmas Station ID’.

Sumentro sa tunay na kahulugan ng pagmamahal ngayong Kapaskuhan ang pinakabago at inaabangang Christmas Station ID (CSID) ng GMA Network na “Love is Us This Christmas.”

Ipinalabas na nitong November 6 ang full-length CSID video kung saan tampok ang pinakamaniningning na mga Kapuso artist, personality, sa pangunguna nina Jessica Soho, Dingdong Dantes, Michael V, Heart Evangelista, Dennis Trillo, Alden Richards, Bea Alonzo, Marian Rivera.

“Dalawang taon na tayong nagpa-Pasko nang hindi magkakasama. Ipinagdiwang natin ang pinakamasayang araw ng taon sa kanya-kanya nating mga bahay. Bagamat masaya rin naman ang mga nagdaang Kapaskuhan, iba pa rin ‘yung magkakasama tayo sa paggunita sa araw ng Kanyang kapanganakan. Kaya ngayon, babawi kami! Ipadarama namin sa inyo ang aming pagmamahal at pasasalamat dahil miss na miss na namin kayong lahat!” sabi ng mga Kapuso celebrity sa simula ng station ID.

Makikita sa holiday video ang mga Kapuso habang nag-aayos ng Christmas tree at wine-welcome sa kani-kanilang tahanan ang kanilang mga pamilya, kaibigan, mga fan.

Talagang na-miss ng lahat ang mga ganitong pagtitipon noong mga nakalipas na taon dahil sa pandemya.

Bahagi na ng tradisyon ng GMA at viewers ang Christmas station IDs. Paraan din ito ng Network para magpasalamat sa natatanggap nitong mainit na suporta mula sa mga Kapuso fans. Iyan ang dahilan kung bakit nananatiling leading broadcast network ang GMA sa bansa, na mayroon nang 95 TV stations sa Pilipinas.

Una nang ni-release ang lyric video ng newest holiday theme song na ‘Love is Us This Christmas’ kasama sina Julie Anne San Jose, Christian Bautista, Aicelle Santos, Mark Bautista, Maricris Garcia, Garrett Bolden, Jeremiah Tiangco, Anthony Rosaldo, Thea Astley, Mariane Osabel, XOXO, Zephanie, at Vilmark Viray.

Habang unti-unti nang nakakasanayan ang new normal, mas tumitibay ang pag-asa ng mga Pilipino na muling makapagdiwang ng Pasko kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Nais din ng Kapuso Network na magsilbing inspirasyon ang awiting ito para ipalaganap ang totoong pagmamahal at magbigay ng saya sa kapwa ngayong Pasko.

Panoorin ang GMA Network 2022 Christmas Station ID #LoveisUsThisChristmas sa official GMA Network Facebook at YouTube accounts, o sa official website www.gmanetwork.com.

GMA Network | News and Entertainment

GMA New Media, Inc.

The official website of Philippines’s leading and most trusted news and entertainment network. Click here to kno…