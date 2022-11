Domantas Sabonis, De’Aaron Fox nagpa-wow sa Sacramento Kings

NAHULOG sa net ang pukol ni De’Aaron Fox paglagpas lang ng midcourt at nakaungos ang Sacramento Kings kontra Orlando Magic sa overtime 126-123 sa 77th National Basketball Association 2022-223 regular season game nitong Biyernes.

Binura ng Kings ang 20-point deficit sa third quarter bago nakapuwersa ng extra period.

Sumagpang si Fox ng 37 points kabilang ang first 6 ng OT. Nagresulta sa turnover ang pasa ng Sacramento sa backcourt 6.6 seconds pa, itinabla ng Magic sa dakdak ni Chuma Okeke.

Kumaripas si Fox, pinakawalan ang tira sa loob ng Magic logo sa center court – opisyal na nakalista sa 31 feet.

“I just tried to get in front of the basket as I possibly could, and just tried to get it up,” bulalas ni Fox. “It felt good, and it went in.”

Umayuda ng 25 points, 11 rebounds si two-time All-Star Domantas Sabonis sa Sacramento.

Nasayang ang 33 points, 16 rebounds ni rookie Paolo Banchero sa Orlando, dinagdagan ni Franz Wagner ng 31 markers at 6 assists at may 23 points pa si Bol Bol. (Vladi Eduarte)