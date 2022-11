Dimples Romana umamin sa matinding depresyon

Marami ang nagtataka, bakit kapapanganak pa lang ni Dimples Romana, sumasabak na agad siya sa matindihang trabaho? Na ang liit-liit pa ng baby niya, hayun at nakaharap na siya sa kamera, ha!

Eh, ang matindi pa, grabe ang mga action scene niya sa ‘The Iron Heart’ na pinagbibidahan ni Richard Gutierrez, at mapapanood sa Kapamilya channel.

“I battle very bad sa postpartum depression, that’s also the reason why every time nanganganak ako, you see me right away, nagti-taping na ako. Ganun ako lumaban sa postpartum depression.

“Nagigising na lang ako sa umaga na malungkot ako, umiiyak ako. I’m sure maraming mommy ang makaka-relate sa akin, na ayaw lang pag-usapan.

“Pero ako kasi, masamang-masama ang ganun ko, pagkapanganak ko.

“That’s why nagtatrabaho agad ako, but of course, with care, kasi nga CS (cesarean) ako.

“I do pilates first. Nagti-tennis diin ako. Nagmu-muay thai rin ako. But of course with care, and with the guidance naman nina direk Lester Ong, and his team,” chika ni Dimples.

Aminado si Dimples na kapag nanay na talaga ang isang artista, lalo na kung tatlo na ang mga anak, mas nakaka-pressure raw.

“Kasi may feeling ka na, oh my God, what will I offer next? Not just as a woman, but also as an actor. Kasi I’ve been acting for almost 25 years. Kaya pag may mga offer na ganito sa akin, as good as Celine, na isang fighter, and we just don’t know yet kung mabait o bad, tinatanggap ko talaga. It empowers me as a woman, as a man,” sabi pa ni Dimples.

Wala namang duda sa kahusayan ni Dimples sa acting, at sabi nga, you can never put a good damn actress down! (Rb Sermino)