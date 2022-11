Chika ng mga faney: Maine, Arjo nag-‘honeymoon’ sa Paris

Engaged pa lang, pero tila nauna na ang honeymoon ng magdyowang Maine Mendoza, Cong. Arjo Atayde, ha!

Pinangalandakan ng ina ng aktor/politiko na si Sylvia Sanchez ang pagliliwaliw ng dalawa sa Europe, sa Instagram post nito ng mga larawan ng dalawa.

Pinakita ni Sylvia sa mga fan ang screenshot ng video call niya sa magdyowa na ngayon ay nasa Paris.

Sa halip na sa Pilipinas nga magdaos ng 32nd birthday si Arjo, mas pinili nila ni Maine na sa Europe mag-celebrate na silang dalawa lang.

Tinanggap ni Sylvia na hindi nila kasama si Arjo sa kauna-unahang pagkakataon para ipagdiwang ang kaarawan nito.

“First time ng pamilya na hindi ka nakasama sa birthday mo pero happy kami kasi alam naming sobrang happy ka dahil kasama mo ang pinakamamahal mong si Bubba. Happy happy birthday @arjoatayde. Enjoy your trip with Bubba @mainedcm. Love you mga anak,” sabi ni Sylvia.

Nagpasalamat si Maine sa post ni Sylvia at nagsiabing, “Thank you Tita.”

Pinasalamatan din ni Arjo ang ina, na nagsabing, “I love you more ma, thank you for everything!”

Sagot naman ni Sylvia kay Maine, “You’re welcome Maine. Enjoy kayo diyan at deserve nyo yan.”

Sabi naman niya kay Arjo, “Love you anak sobbbbraaa.” (Rey Pumaloy)