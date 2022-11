Carlos Edriel Yulo pam-7 sa World Championships floor exercise

SUMALTO sa bagong routine si 2020+1 Tokyo Olympian Carlos Edriel ‘Caloy’ Yulo upang ‘di mabawi ang titulo sa paboritong men’s floor exercise sa pagpapatuloy nitong Sabado ng 51st FIG Artistic Gymnastics World Championships sa M&S Bank Arena sa Liverpol City, England.

Pumampito sa walong finalist ang 22-taong-gulang, may taas na 4-11 na Pinoy gymnast sa malamyang iskor na 13.300, malayo sa pangunguna sa qualifying round na 15.266 pts. niya sa likod ng mga bagong routine upang maging paborito sa medalyang ginto.

Pero may tsansa pa sa medalya ang 7-time Southeast Asian Games at 3-time Asian Games gold medalist sa nakatakdang pagsabak pa sa parallel bars kung saan dati na siyang nagwagi ng pilak, at ipagtatanggol din ang korona sa vault event sa Linggo ng gabi.

Iniuwi ni Giarnni Regina-Moran ng host Britain ang gintong medalya sa 14.500 puntos, nagpilak si Daiki Hashimoto ng Japan, ang nakoronahan ding men’s all-around champion, sa 14.500 din at ang kababayang si Ryosuke Doi ang nagsuot ng tanso (14.266).

Pumangwalo lang ang tubong Ermita, Maynila sa all-around.

Nag-gold si Yulo sa vault at silver sa parallel sa 2021 FIG AFWC sa Kitakyushu, Japan. (Lito Oredo)