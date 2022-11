Buffet muna tayo!

Pasok na tayo sa pangatlong ‘ber’ months kaya marami siguro ang sasang-ayon sa akin kapag sinabi kong napapadalas na rin ang pasok natin sa mga eat-all-you-can na mga kainan o yaong mga tinatawag na buffet.

At kadalasan, diskarteng wardi talaga tayo sa pagpili ng pagkain kapag nakitang sangkaterba ang nasa harapan natin, kumbaga hindi na natin iniisip kung bilang kustomer ay nakasulit ba tayo sa ibinayad natin o pagkatapos ay saka natin maiisip na talo tayo kung tutuusin batay sa mga pagkain na pinili natin.

Kaya sa pagkakataong ito, bibigyan ko kayo ng basic tips para masulit ang inyong ibinayad sa buffet lalo na kung kayo ang nanlibre sa mga kasama mo o kayo ang nagyaya para magblow-out sa kung ano mang okasyon na dapat i-blow out.

Teka, magkano nga pala ang standard rate ngayon sa buffet?

Kung hindi ako nagkakamali, ang rate per tao ay nasa pagitan ng P700 sa tanghalian at P800 sa hapunan sa weekdays at mas mahal o nagiging P900 at P1000 kapag weekends.

So batay sa mga presyong ito ay isipin natin kung sa unang sugod pa lamang sa buffet area ay masusulit na agad natin ang ating ibinayad.

Pinakamahalagang sa unang pagpunta sa pinagkukunan ng pagkain ay unahin na munang kumuha ng sabaw, as in literal na sabaw lamang dahil kapag sinamahan mo ‘yan ng sahog, hindi mo man ramdam ay medyo mababawasan ang gigil mo sa pagkain.

Sa pangalawang kuha naman ay tingnan kung may mga pika-pika o kaya naman ay mga Japanese food gaya ng sashimi, kadalasang may mga ganyan kahit sa pagkaraniwang buffet lamang pero sinasadyang hindi ilabas ang mga ito, maliban lamang kung manghihingi ang kustomer.

Hanggang maari, iwasan na munang kumuha ng pagkain na may kasamang kanin, sa karanasan ko kasi, napakarami kong nakikita na unang sultada pa lamang ay may kanin na agad sa plato at kadalasan ay may katabing adobo o masarsang ulam kaya kinaaantukan na ang ibang putahe.

Pagkatapos ng Japanese food, banatan ang beef o litson kung parehong mayroon pero disiplinahin ang pagkuha at huwag iwaksi sa isipan na marami ka pang dapat na kainin.

Pagkatapos ng beef, bumanat ng seafoods gaya ng hipon at mga alimango o alimasag, pero gaya ng una kong sinabi, kontrolin ang pagkuha dahil ang misyon mo ay masulit ang bayad at hindi agad na mabundat sa pamamagitan ng bara-barang diskarte.

Maganda ring kapag gustong uminom ay huwag pumunta sa softdrinks area sa halip ay sa lugar ng tsaa, kape o tubig.

Magpahinga kung kinakailangan dahil wala namang magpapaalis sa inyo at habang nagpapahinga, tingnan ang iba pang pagkain na hindi pa natitikman sa pamamagitan ng paglalakad-lakad patungo sa mga lugar na kinaroroonan ng mga ito.

Kung wala nang mapili sa mga pagkaing hindi pa natitikman ay sumahin sa isip kung sakto na o malapit na sa halaga ng ibinayad ang iyong nakain at kapag tingin mo agrabyado ka pa, puntiryahin ang mga panghimagas na me presyo gaya ng sariwang prutas.

Magkape o magtsaa uli bago tuluyang lumabas.

Kapag nagawa niyo ito sa buffet restaurants, sigurado lalabas kayong solved!