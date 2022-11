Boy, Ice sanib-pwersa sa 5th EDDYS ng SPEEd

Tuloy na tuloy na ang ika-limang edisyon ng EDDYS (Entertainment Editors’ Choice) na magaganap sa Nov. 27 sa Metropolitan Theater (MET).

Ito ang pagbabalik ng Society of Philippine Entertainment Editors (SPEEd) sa face-to-face event matapos ang virtual na pagdaraos ng 4th EDDYS noong 2021.

Ang OPM icon at premyadong singer-songwriter na si Ice Seguerra ang magdidirek ng ikalimang edisyon ng EDDYS. Siya rin ang nagdirek ng 4th EDDYS 2021.

Samantala, ang award-winning TV personality na si Boy Abunda naman ang magsisilbing host ng taunang pagbibigay ng parangal ng SPEEd.

Ngayong 2022, magtatagisan ng galing at husay ang mga de-kalibreng pelikulang Filipino na ipinalabas sa iba’t ibang platforms noong 2021.

May 14 kategorya na paglalabanan ang mga napiling nominado, kabilang na ang best picture, best director, best actress, best actor.

Katuwang ng SPEEd sa pagdaraos ng 5th edition ng Entertainment Editors’ Choice ang Fire And Ice Media and Productions, Inc., ang kumpanyang itinatag ng mag-asawang Liza Diño at Ice Seguerra.

Makikipagtulungan din sa awards night ng SPEEd ang Globe Telecom bilang partner sponsor, JFV Rice Mill at si Bataan Rep. Geraldine B. Roman.

Tulad ng mga nakaraang taon, ang auditing firm nina Juancho Robles (Chan Robles & Company, CPAs) ang mamamahala sa pagbibilang ng mga boto para sa 5th edition ng EDDYS.

Sa susunod na linggo, ihahayag naman ng SPEEd ang kumpletong listahan ng mga nominado sa acting at technical categories pati na ang mga special awards.

Bukod sa Isah V. Red Award na ibinibigay ng SPEEd bilang pagkilala at pag-alala sa yumaong founding president ng grupo na si Isah V. Red, sa mga natatanging indibidwal mula sa iba’t ibang larangan, nariyan din ang EDDYS Icon awardees.

Abangan din kung sinu-sino ang mga recipients ngayong 2022 ng EDDYS special awards na Joe Quirino Award, Manny Pichel Award, Rising Producers’ Circle at Producer of the Year.

Ayon sa bagong pangulo ng SPEEd na si Eugene Asis, asahan ang mas kapana-panabik at mas matinding labanan ng mga natatangi at de-kalidad na pelikula sa 5th EDDYS.

Ang pagbibigay-parangal ng SPEEd ay isang paraan para hikayatin, lalong pataasin ang morale at patuloy na magbigay-inspirasyon sa Filipino filmmakers, producers, writers, actors at iba pang kasama sa pagbuo ng isang matino at de-kalidad na pelikula.

Ang SPEEd ay samahan ng mga entertainment editor ng major broadsheets at tabloids sa bansa. (Rb Sermino)