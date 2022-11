Basag trip sa ilusyon nila: Ogie Diaz sinumpa ng AlDub fan

Galit na galit ang mga AlDub fan kay Ogie Diaz, dahil sa interview niya kay Maine Mendoza para sa kanyang YouTube channel.

“Ba’t ba ako bina-bash ng AlDub fans? Ininterbyu ko lang naman si Maine Mendoza?” hirit ni Ogie.

Well, para sa mga AlDub fan:

“The interview of OD (Ogie Diaz) was the worst interview of Maine Mendoza, making her a liar and a heartless mother who denied her children’s existence, I hope you can sleep well at night, may God enlighten your mind and heart.”

“Ang ending nito may apo na ang AlDub!” sabi lang ni Ogie.

Naglabasan nga rin ang video na kung saan ay kumakanta ang mga AlDub fan with matching kandila pa, ha!

May mga naglilinaw naman na hindi dapat tawaging AlDub fan ang mga nagwawala sa interview na `yon ni Ogie kay Maine. Mas dapat dawn a tawagin silang ‘SAMOTS’ na mga delusional nga raw. Na hindi nga raw dapat i-generalize ang AlDub, dahil may mga AlDub fan na matino, at tanggap ang sitwasyon ng mga idolo nilang sina Alden Richards, Maine.

Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng SAMOTS?

Anyway, may mga fan din na galit na galit kay Alden, na kesyo ginamit lang niya angAlDub para sumikat. May mga nanunumbat na kesyo matapos daw silang pakinabangan, iniwan na lang sila sa ere.

Anyway, dapat na talagang tumigil ang mga fan sa pag-iilusyon, dahil hindi nakakaganda `yon, ha! Imagine, gumagawa kayo ng senaryo na walang katotohanan, at malabong magkatotoo.

Habang bina-bash niyo sina Ogie at Maine, nasa Paris si Maine kasama si Arjo Atayde, ha! At si Alden? Well, busy sa mga ganap niya sa GMA. (Rb Sermino)