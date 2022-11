Apartment building nagliyab sa baterya, 38 katao sugatan

Sugatan ang 38 katao matapos na magliyab ang isang apartment building dahil sa sumabog na lithium battery sa New York City nitong Sabado.

Sa ulat, dalawa sa mga biktima ang kritikal habang nasa malubha pang kalagayan ang limang iba pa sa sunog na sumiklab sa East 52nd Street sa Manhattan.

Sinabi ni chief fire marshal Dan Flynn na halos sumampa na sa 200 ang insidente ng mga sunog sa lungsod na nagmula sa sumabog na lithium-ion battery mula sa isang micromobility device.

“Such small, light electric vehicles can include e-bikes and electric scooters. We’ve had six fatalities this year just from these batteries. We believe that an occupant of the apartment where the fire likely bgan had been repairing bikes in the building,” ani Flynn.