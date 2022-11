Alyssa Jae Solomon, NU Lady Buldogs swak sa Shakey’s Super League final 4

RUMESBAK si Alyssa Jae Solomon sa malamyang laro nitong Sabado, UMANGAS sa National University Lady Bulldogs nang sagpangin ang Far Eastern University Lady Tamaraws, 25-10, 25-17, 25-15 sa 1st Shakey’s Super League Collegiate 2022 Pre-Season Championship Linggo ng hapon sa Rizal Memorial Coliseum sa Malate, Maynila.

Sumakmal si Solomon ng 12 points sa likod sa 10 attacks, at tig-1 block at 1 ace upang giyahan ang Bustillos -based squad sa sa pang-anim na sunod na panalo at iakyat sa semifinals ng women’s volleyball developmental league ng Shakey’s Pizza Asia Ventures Inc. (SPAVI), Athletic Events and Sports Management Group Inc. o ACES at ng Rebel Sports.

“Siguro po naipakita ko lang ang maitutulong ko at magagawa ko para sa team, saka pambawi ko po kasi talaga poNG masama ang laro ko kahapon (Sabado) dahil hindi maganda ang pakiramdam ko,” sey ni Solomon, na nakaanim na puntos sa opening set, isa sa pangalawa at lima sa final stanza.

Sumaklolo si Erin May Pangilinan ng 13 markers lahat sa attack habang may siyam na puntos si reigning University Athletic Association of the Philippines Rookie of the Year-Most Valuable Player Mhicaela Belen. May walo si Evangeline Alinsug, nakapito si Sheena Angela Toring at may tig-anim sina NU team captain Princess Ann Robles, Minierva Maaya at Myrie Escanlar.

Hihintayin ng Lady Bulldogs ang makakatapat sa Final Four sa mananalo sa University of Santo Tomas Golden Tigresses at University of the Philippines Lady Maroons.

NaSADLAK sa classification round ang Lady Tams. (Lito Oredo)