Aaron Carter natagpuang patay sa bathtub

Nagluluksa ang American music industry dahil sa pagpanaw ng 34-year old singer na si Aaron Carter.

Natagpuan walang buhay si Carter sa kanyang bahay sa Lancaster, California noong nakaraang November 5.

“It is with great regret to confirm Aaron Carter was found unresponsive this a.m. in his home in Palmdale, California. The family has been notified and will be flying out to Los Angeles. Aaron worked very hard towards the end of his life in recovery, to be a good father and to make amends with his family,” ayon sa official statement ng rep ni Carter sa Page Six.

Ayon sa report, natagpuan si Carter sa kanyang bathtub at hindi na humihinga. Nakatanggap ng tawag ang authorities around 11:00 AM tungkol sa isang lalake na natagpuang nalunod sa bathtub.

Wala pang official cause of death na nare-report hanggang wala pang sina-submit na autopsy report ang naka-assign na coroner.

Nakilala si Carter bilang child star noong late ’90s at younger brother siya ng Backstreet Boys member na si Nick Carter.

Naglabas ng kanyang album noong 1997 si Carter titled Aaron’s Party (Come and Get It) at ilan sa mga singles niya ay “I Want Candy,” “Aaron’s Party,” and “That’s How I Beat Shaq.”

Noong maging teenager si Carter, na-involve ito sa paggamit drugs, nagkaroon ng problema sa mga nakakarelasyon niyang mga babae at ang pagkakaroon ng mental health issues. Carter was diagnosed with both schizophrenia and bipolar disorder.

Nakarelasyon ni Carter noon sina Hilary Duff, Lindsay Lohan, Karin Ann Paniche, Madison Parker at Lina Valentina. Noong 2017 ay sinabi ng singer na siya ay bisexual.

Inamin ni Carter na naging addicted siya sa marijuana at pag-inom ng Xanax. Ilang beses din siyang nahuli ng mga police at meron siyang mug shot mula sa 2017 arrest niya sa Georgia.

Noong nakaraang September, nag-check in voluntarily si Carter sa out-patient program ng isang rehab center. Ginawa niya ito para magkaroon siya ng rights sa custody ng kanyang anak na si Prince (11 months old). Anak niya ito sa kanyang fiancee na si Melanie Martin.

Inakusahan si Carter ng domestic violence ni Melanie at na-fracture ang tatlong ribs niya dahil sa isang pagtatalo nila. Pero sabi ni Carter ay dumadaan sa postpartum depression ang kanyang fiancee.

Marami ring tagahanga sa Pilipinas si Carter, kaya ganun na lang ang lungkot nila sa pagkamatay nito. (Ruel Mendoza)