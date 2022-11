UP star Carl Tamayo out sa Gilas dahil sa injury

HINDI sasabak para sa Gilas Pilipinas ang University of the Philippines (UP) standout na si Carl Tamayo.

Mayroong iniindang injury si Tamayo kaya naman mas pinili nito na hindi maglaro para sa Pambansang Koponan.

Nadale ang right ankle ni Tamayo ng sprain sa naging laban ng Fighting Maroons kontra sa UE Red Warriors noong Oktubre 19.

Ayon sa UAAP champion player, hindi aniya siya makakatulong sa Gilas kung hindi siya 100 percent na okay.

Para kay Tamayo, hindi siya makakatulong sa koponan sa pagsabak nito sa FIBA kung mayroon siyang iniinda. (Sarah Asido)