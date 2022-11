Todo romansa, laplapan: Ang sarap ni Ian Veneracio – Heaven Peralejo

‘Sugar Baby’ o ‘Baby Girl’ ni Ian Veneracion ang role ni Heaven Peralejo sa pelikulang ‘Nanahimik Ang Gabi’ na pasok sa Metro Manila Film Festival.

Sugar Baby ang tawag sa mga babaeng pumapatol sa mga mapeperang lalake, kapalit ang kaligayahan. Maikukumpara nga sa mga kabit, gold digger ang mga Sugar Baby.

Nabaliw nga ang mga netizen nang ipalabas na ang teaser ng ‘Nanahimik Ang Gabi’ na sinulat at dinirek ni Shugo Praico, at prodyus ng Rein Entertainment nina Lino Cayetano, Philip King.

Kitang-kita nga sa trailer kung paano sibasibin ni Ian ang matatamis na mga labi ni Heaven. At kung paano rin lumaban ng laplapan si Heaven kay Ian.

At siyempre, bonggang-bongga ang pagkandong, pagpatong ni Heaven kay Ian, na panty lang ang suot sa ibaba, ha!

Hindi nga ito ang the usual Heaven, na napapanood na paiyak-iyak lang sa teleserye, o nagtataray sa kalaban. Ngayon nga ay palaban na rin talaga siya.

Sa chikahan namin kina Heaven at Ian, kasama si Mon Confiado, sa shooting ng ‘Nanahimik Ang Gabi’ sa Tagaytay, inamin ni Heaven na hindi niya agad-agad tinanggap ang pelikula, dahil marami nga raw nakakalokang eksena.

“Binasted mo kami?” tanong ni Ian kay Heaven.

“Hindi. Hindi. Parang ano kasi.. ang ganda ng script, gusto ko talaga, pero may mga scenes na parang hindi pa siguro ako ready. Na parang hindi pa papunta doon ang career ko.

“Parang okey lang kung pa-tease-tease lang muna,” sabi ni Heaven.

So, paano siya nakumbinse?

“Paano ako na-convince? Sobrang understanding ng team, sina Direk Shugo, Direk Lino, Direk Philip, nag-compromise kami, and nakakatuwa kasi sa kanila, parang collaborative sila, hindi lang direktor ang nasusunod, dahil binibigyan namin ng buhay ito, kaya nagbibigay kami ng suggestion sa kanila,” sey niya.

Pero, kumusta si Ian as ‘Sugar Daddy’?

“Sa perspective ba ng character ko as Meanne, o ni Heaven? Hahaha!

“Sa perspective ni Heaven, mahirap siya actually, kasi, isipin mo independent woman ako, parang ako ang padre de familia sa amin, ako ang provider kumbaga.

“Being an independent woman, it’s kinda hard to love someone who is an opposite of me. Like humihing ako sa kanya ng pera. Na you know, mahalin ang corrupt, abusive na pulis.

“Alam ko naman na may kapalit `yon.

“Pero as Meanne, character ko, siyempre masaya! Kasi ang guwapo ng chief mo, di ba?” sabi ni Heaven na aliw na aliw.

Aminado si Ian na hindi niya alam kung paano tatratuhin si Heaven, dahil ngayon nga lang sila nagkasama.

“But she’s very professional. She does her homework. She comes on time. ‘Yung output doon mo makikita. Grabe ang dedication, grabe ang hardwork na nilagay niya rito,” papuri ni Ian kay Heaven.

Pero, tuloy tuloy na ba ang pagigng daring ni Heaven?

“Sabi nga, move forward, di ba? Bata pa naman ako. 22 pa lang ako. So, tingnan natin,” sabi ni Heaven.

“Oo nga, ang dami ngang nagtatanong sa akin, bakit ang mga leading lady mo, pabata nang pabata? Si Heaven naman, patanda nang patanda ang leading man. Hahahaha!” sabi ni Ian.

Teka, naranasan na ba ni Heaven ang indecent proposal?

“Wala pa kong nai-experience na ganun, eh.

“How do I handle those? Though it’s not normal. Para sa akin, hindi ko na iniisip ang mga ganun.

“Kaya ako nahirapan sa role, kasi wala akong paghuhugutan, wala akong paggagayahan. So talagang na-create ko si Meanne. Kung paano naming bubuhayin ang character ko.”

Anyway, sinabi ni Ian na para mas maging effective ang mga galaw nila ni Heaven sa harap ng kamera, ginawa nilang kaswal ang lambingan nila, na kahit off camera, dapat ay palagi silang magkadikit, para hindi na magkailangan pa sa shooting.

At yes, nasaksihan nga namin kung paano magharutan ang dalawa off camera, kaya siguro naging effective at marami ang naloka sa kandong moment nila.