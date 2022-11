Tandem dedo sa salpok ng van

Patay ang dalawang motorcycle rider matapos salpukin ang kanilang sinasakyan ng kasalubong na pampasaherong van sa Maharlika highway sakop ng bayan ng Pagbilao, Quezon, Biyernes ng gabi.

Kinilala ang nasawing drayber ng motorsiklo na si Glenn Andangan, habang inaalam pa ang pangalan ng backrider nito na patay din sa aksidente.

Samantala nasa kustodiya na ng pulisya ang suspek na si John Ryan Tinana, driver ng van na nakasalpukan ng motorsiklo ng mga biktima.

Sa ulat ng Pagbilao Municipal Police Station (MPS) na ipinadala sa Camp Crame nitong Sabado, naganap ang insidente dakong alas-11:15 ng gabi nitong Biyernes sa kahabaan ng Maharlika highway sakop ng Barangay Ibabang Palsabangon ng nabatid na bayan.

Nabatid na magkasalungat na binabaybay ng dalawang sasakyan ang kalsada nang mag-overtake umano ang van sa isang sasakyan at hindi ito napansin ang paparating na motorsiklo ng mga biktima.

Huli na upang magkaiwasan at nagkaroon ng head on collision ang van at motorsiklo kung saan dead on the spot ang rider na si Andagan, dahil sa walang suot na helmet habang ang backrider nito ay idineklara namang dead on arrival sa pinagsugurang Quezon Medical Center dahil sa matinding pinsalang tinamo sa ulo at katawan. (Edwin Balasa/Ronilo Dagos)