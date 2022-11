Tagumpay ng Manila International Fashion Film Festival

Isang malaking tagumpay ang kauna-unahang Manila Fashion Film Festival Competition na idinaos kamakailan sa Okada Manila. Kabilang sa highlight ng selebrasyon ng naturang event ang naturang kumpetisyon.

Nilahukan ng tatlong International Fashion Film na may titulong Synthesis ng Turkey, Vitality ng Lebanon at Arab Message ng UAE. Samantalang, walo naman sa local films.

Ang mga local films ay may mga titulong ‘Alas Cuatro’ na pinagbibidahan ni Sheralene Shirata at Lance Raymundo-directed by Dave Chicano Cecilio, ‘The Power of an Icon ‘ ni Riza Oben Dormiendo-directed by Anthony Brillantes , ‘Lady in Red ‘ ni Veronica Yu at Jhonny Yu- directed by Mark Chua , ‘Patayak Rutay’ ni Charo Laude-Directed by Lito Ornedo Napolitano, ‘Forbidden’ ni Veronica Veron-directed by JAG , ‘Hakbang’ ni Anne Jaelynne Congao at Mikaela Andrea Fantilanan-directed by JAG, ‘Rise of a Shadow’ ni John Lloyd Estember Tenebro – directed by Ernesto Jubelag III at ‘Woman’ ni Monaliza Hernandez Salenga – directed by Hanna Lee.

Ang tatlong minutong fashion films at pinalabas mismo sa gabi ng parangal. Ang mga hurado ay kinabibilangan din ng mga celebrities mula sa ibang bansa at ganun din sa ating bansa na pinangungunahan ng batikang aktor at direktor sa entablado na si Ginoong Jojo Urquico at Atty. Maggie Abraham-Garduque – ang celebrity Lawyer’s to the Stars. Samantalang ang mga hurado naman sa ibang bansa ay sina Lydia Cutler ng Aberdeen United Kingdom, Alain Zirah ng Les Off de Cannes- Paris, France, Mi Kwan Lock – Actress / Directress – Paris, France, Said William Legue-Actor, Susana Damouni- Fashion BLOGGER and Influencer , Tyler Gallant-Actor, Franck Denard-Actor / Director.

Ang nagwagi na Best Fashion Film ay ang ‘Patayak Rutay’, ang Fashion Film Best Director ay si Dave Chicano Cecilia, ang fashion film best actor ay si Lance Raymundo II at ang nag-uwi ng karangalan bilang Best Performance of a fashion Icon o Best Actress ay si Riza Oben Dormiendo ang Mrs. International Face of Beauty. Siya rin ang tinanghal na Star of the Night sa gabi ng Parangal.

Dumalo din ng gabing iyon ang celebrity couple na sila Patricia Javier at ang kanyang asawa na si Doc Rob Walcher na isang sikat na Chiropractic Doctor. Dinaluhan din ng mga nag gagandahang mga beauty queens pangunguna ni Ms. Eren Noche ang CEO-Founder ng Mrs. Universe Noble Queen at Charo Laude – National Director ng Mrs. Universe Philippines.

Ang nasabing event ay pinamahalaan ng Ganap International Magazine sa Pangunguna ni Bench M Bello, John Guarnes at Mrs. Rose Tolentino Santiago Licup, ng Team George Salon at ng White Canvas.

Ang gabi ng Parangal ay ginawad ng Fame Awards ng Fame Foundation sa pamumuno ni Atty. Maggie Abraham-Garduque. Ang programa ay Idinirihe ng batik ang Director na si Larry Asistin.

Listahan ng mga Nanalo:

FAME Best Picture – Patayak Rutay

FAME Best Director – Dave Cecilio

FAME Best Icon Performance (Best Actor) (Male) – Lance Raymundo

FAME Best Icon Performance (Best Actress) (Female) – Riza Oben Dormiendo

FAME Best Music – Alas Cuatro

FAME Best Fashion Designer – Nash Leeho

FAME Best Cinematography – Patayak Rutay

FAME Best Hair and Makeup Artist – Alas Cuatro

Chivas Fashion Film Choice – Lady in Red

International Fashion Films

FAME Best Director – Basher Khalifeh

FAME Best Foreign Film – Synthesis

FAME Best Editing – Arab Message

FAME Best Visual Effects – Synthesis

FAME Best Fashion Designer – Jean Charles Zakaria

FAME Best Hair and Makeup Artist – Arab Message

FAME Best Music – Synthesis

Ang mga nabanggit na fashion film ay magkakaroon ng pagkakataon na maipalabas sa Morocco at Cannes fashion Film Festival.