Senador muntik maihi sa salawal

Sino raw itong miyembro ng Senado ang muntik nang maihi sa salawal?

Ayon sa tsika ng ilang Marites kay Mang Teban, nangyari raw ito sa isang hotel may ilang linggo na ang nakaraan.

May kamiting daw itong senador at matapos ang pulong ay dali-dali itong pumunta sa comfort room dahil halos pumutok na ang kanyang pantog sa kaiipit.

Pero nang papasok na siya sa CR, may humarang sa kanyang mga matitipunong mga lalaki at nagsabing bawal daw pumasok doon.

Hindi naman sira ang urinal o ang mga inidoro at hindi rin nililinis ng janitor ang lugar noong oras na iyon kaya laking pagtataka ng mambabatas kung bakit pinagbawalan siyang pumasok.

Saka lamang niya napagtanto na isang banyagang VIP ang nasa loob nang lumabas na ito at payagan na siyang makapasok sa CR.

Kung inabot pa ng dalawang minuto ang senador sa labas ng palikuran, aba’y siguradong maliligo sa kanyang sariling ihi ang senador. Ewww!

Pintahan nyo na. Ang senador na muntik maihi sa salawal ay hindi pa senior citizen at may letrang I sa kanyang pangalan as in ihi.