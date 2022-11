Sarhento bagsak sa iligal na baril, bala

Nagsasagawa na ng masusing imbestigasyon ang Caloocan City Police Station (CCPS) kung sangkot sa criminal activities ang isang pulis-Quezon City kasama ang kaibigan nito, makaraang mahulihan ng baril at mga bala na walang dokumento sa lungsod na ito kahapon.

Kinasuhan ng Violation of R.A. 10591 (Illegal Possession of Firearms and Ammunitions) ang mga suspek na sina Police Staff Sergeant (PSSg) Gideon Geronga Jr., 44, naka-assign sa Quezon City Police District (QCPD) Station 16 Pasong Putik at Ulrich Waldemar alyas “Lek-Lek,” 34, kapwa residente ng Barangay 176, Bagong Silang, Caloocan City.

Kwento ni P/Col. Ruben B. Lacuesta, hepe ng CCPS, bandang alas-4:00 ng umaga, habang nagsasagawa ng checkpoint sina PCapt. Dimmiel Tubbali, head ng Sub-Station 15 sa Phase 7-A, Barangay 176 ay may lumapit sa kanilang concerned citizen at ibinulong na may dalawang lalaki daw na nakatayo sa lugar kung saan ang isa ay may nakaumbok na baril sa bewang.

Kaagad na tinungo ng grupo ni Capt. Tubbali ang lugar hanggang sa nakita nila na may sukbit na baril ang isa sa mga suspek.

Nagpakilala si Geronga na isa siyang pulis pero nang hanapan ng dokumento ang sukbit nitong boga, wala itong maipakita kaya binitbit pa-presinto.

Nasamsam sa nasabing sarhento ang isang cal. 45, tatlong magazine at 21 live ammos. (Orly Barcala)