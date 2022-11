Bilang guro ng panitikan at malikhaing pagsulat, palagay ko, maraming maiinis na guro sa Filipino dahil sa paksa kong ito. Bukod kasi sa pinaghalo ko ang dalawang salita ng magkaibang wika, Filipino at Ingles, binaybay ko pa ito sa paraang ponetiko at ginawang iisang salita ang dapat sana ay ‘sana’ at ‘all’.

Sa pagbaybay na ponetiko, binabaybay ang salita kung paano ito binibigkas. Kaya may ilang pahayagan at publikasyon ang tatanggap sa popular nang salitang ‘kompyuter’ sa halip na Ingles na ‘computer’ o ‘basketbol’ imbes ang salitang ‘basketball’. Pero hindi naman lahat ng salita ay magiging katanggap-tanggap lalo’t tatawag ng atensyon kapag binaybay sa paraang ponetiko, gaya ng ‘dyet’ imbes na ‘jet’ o kung gagamitin sa pangungusap, ‘naka-private jet ang politikong nagsabing magtiis-tiis muna tayo sa traffic.’

Maiinis ang ibang guro sa Filipino sa akin dahil kinikilala ko ang kapangyarihan ng pag-iral at pagbabago ng wika at salitang bumubuo dito kapag ginagamit na ng madla nang walang alinlangan at konsiderasyon sa gramatikang ipinapataw ng pormal na edukasyon. Eh ano kung hindi ito ituturo sa paaralan, ang mahalaga, at ito naman talaga ang pangunahing gampanin ng wika, magkaintindihan tayo.

Sino ba naman kasing guro ang magtuturo na gamitin ang salitang ‘sanaol’ sa kanilang leksyon? Pero kahit na hindi gamitin sa paaralan, malinaw naman sa atin ang ibig sabihin ng salitang ‘sanaol’. Kahit siguro ang mismong gurong hindi gagamit nito sa paaralan ay nakakaunawa sa kahulugan ng ‘sanaol’.

Nagsimulang maging popular ang salita sa social media lalo kapag may nakikita tayong magandang nangyari sa isang kakilala o sinusubaybayang personalidad. Madalas kasing gamitin ang social media bilang lunsaran ng mga nakamit na minimithi pa lamang ng iba.

Nakarating sa ibang bansa? Kaya magkokomento ng ‘sana lahat makarating sa ibang bansa’. May nabiling bagong kagamitan? Sana lahat ay may bagong kagamitan. Nakasama sa larawan ang isang hinahangaan? Sana lahat makasama ang hinahangaan. Makapag-party sa sikat na hotel sa Singapore? Sana lahat pwede doon. Makasakay ng private jet? Sana lahat ay hindi maiipit sa trapiko o makipaghabulan sa dyipni.

Sa dami ng pagkakataong mauna ang iba sa minimithi pa lamang ng nakararami, kaya marahil naging sana all ang katagang ‘sana lahat’. Na kalaunan ay naging ‘sanaol’ hanggang magkaroon ng mas pinaikli pang bersyon: ‘naol’.

Kinakatawan ng salitang ‘sanaol’ ang ninanais nating makamit kahit pa dahil sa popularidad, naging parang pahayag na lamang ito. Day-off sa trabaho? Sanaol day-off. May bagong biling gulong ng bisikleta? Sanaol bago ang gulong. Bagong gadget? Sanaol.

Sa dami ng pagsanaol ng iba sa atin, mahirap na tuloy isiping ito nga kaya ang hangad nila? O nagkataon lang ipaalalang gusto rin nating makamit ang nakamit ng iba? Matamo ang ang natamo ng iba? Hindi kaya paglalantad din ito ng minimithi at panibugho na kay daling idulot ng social media?

Kunsabagay, maganda rin namang pagpuna ang pagsasabi ng ‘sanaol’ lalo’t nakatuon ang komento sa mga politikong naglulustay at nagpapakasasa sa kaban ng bayan para sa kanilang personal na kasiyahan.

