Rihanna umeksena sa ‘Wakanda Forever’

Balik-recording na si Rihanna after 6-years at magbabalik ang tinig niya sa single na “Lift me Up” na theme song ng Marvel film na Wakanda Forever.

Ang Wakanda Forever ang sequel sa blockbuster film na Black Panther noong 2018 at pinagbidahan ng yumaong aktor na si Chadwick Boseman.

Pumanaw si Boseman noong 2020 sa edad na 43 dahil sa sakit na colon cancer.

Ang song na Lift Me Up ay isang tribute sa life and legacy ni Boseman na sinulat mismo ni Rihanna kasama sina Tems, Ludwig Goransson at ang director na si Ryan Coogler.

Ni-release ang single sa ilalim ng Westbury Road label ni Rihanna noong October 28 at ang pelikula ay ipapalabas na sa November 11.

Bukod sa pagbalik sa pagkanta, inaasikaso rin ni Rihanna ang kanyang fourth annual Savage X Fenty fashion show na mag-premiere exclusively via Amazon Prime Video. (Ruel Mendoza)