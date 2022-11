Patibayan ng dibdib: Pia kabado sa NYC marathon

Ikinumpara ni Pia Wurtzbach ang kanyang nararamdamang kaba noong sumabak siya sa Miss Universe 2015 at ngayong sumali siya sa New York City Marathon.

Ngayon lang daw niya muli naramdaman ang same feeling noon na matagal na rin niyang hinahanap-hanap. Excited na rin siya sa pagsabak sa mahaba at malayuang takbuhan.

“The mandatory bib pickup pic. Ganito ba yun? (laughing emoji),” post ni Pia sa kanyang mga social media account nitong Sabado.

Hawak na niya ang kanyang race bib na gagamitin sa event na iyon.

“As a first time marathoner I AM SO EXCITED to be here: to see, feel, taste the spirit of the iconic @nycmarathon (blue heart emoji).”

Ang kanyang boyfriend na si Jeremy Jauncey ang unang nakaalam na nais tumakbo ng beauty queen sa isang marathon kahit na aminadong tila imposible dahil kulang siya sa paghahanda.

“I’m so happy that I get to share this moment with Jeremy (swipe left bilang sumingit siya sa photo LOL) since he was the first person to know that this was a secret dream of mine. I kept it to myself for so long because I was embarrassed or maybe insecure about my athletic capabilities.

“Imagine saying ‘I want to run a marathon’ when you dont even run 10 minutes on a treadmill. Nahiya ako. But I wanted it! I had the vision in my head I just needed to make it into reality…and now here we are. Sobrang lapit na and I’m actually really doing it!!” kuwento pa ni Pia.

Marami mang commitments ay hindi naman basta sasabak lang si Pia sa patibayan ng dibdib. Nag-training din naman siya dahil hindi talaga biro ang pagsali sa marathon. Kaya naman kumakabog ang kanyang dibdib gaya noong pageant night sa Miss U.

“For years, I was looking for something that would get me excited as much as Miss Universe did. I kept looking & trying new things but couldn’t find that feeling again…until now,” sey pa ni Pia.

Gaganapin ang NYC marathon sa Nobyembre 6 (Lunes sa Pilipinas). Umaabot sa 26.2 miles o 42 kilometro ang kinakailangang takbuhin ng mga marathoner para sa naturang event. (Batuts Lopez)