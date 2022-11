‘Paputok’ pantanggal stress ni PBBM – Sandro

Ang pagpa-firing ang isa sa mga stress relie¬ver ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

Ito ang sinabi ng kanyang anak na si Ilocos Norte Rep. Sandro Marcos sa isang interview.

“Yeah, kapag may oras siya. ‘Yan ang… firing¬. ‘Yan ang ginagawa niyang pang-stress reliever,” sagot ng kongresista sa tanong kung paano hina-handle ng pangulo ang stress dahil sa dami ng problema.

Ayon pa sa kongresista, naglalaan umano ng isang oras kada linggo ang kanyang ama para sa kaunting tanggal-stress.

“So ‘yan ‘yong kanyang parang pang-ano — pang-break sa trabaho,” ayon pa kay Sandro.

Wala namang binanggit ang kongresista kung saan ito ginagawa ng pangulo.

Gayunpaman, paglilinaw ng solon, ayos naman ang kanyang ama at natural lamang na hindi maiiwasan ang stress dahil sa dami ng problemang kinakaharap ng bansa.

“But in any case, he’s doing okay. Medyo, like I said, stressed lang sa mga problema na hinaharap ng ating mga kababayan,” dagdag ng solon. (Eralyn Prado)