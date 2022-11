Pamilya Corona naniniwalang ‘vindication’ pagbasura ng Sandigan sa forfeiture case

Labis na ikinagalak ng pamilya ni dating Chief Justice Renato Corona ang desisyon ng Sandiganbayan na nagbabasura sa P130.59 milyong forfeiture case na isinampa laban sa kanila noong 2014.

Ayon sa abodago ng pamilya Corona na si Atty. Carlos Villaruz, itinuturing nila itong “vindication” para sa nasirang Punong Hukom na hinatulang “guilty” ng Senate impeachment court noong 2012 dahil umano sa kabiguan nitong ideklara ang lahat ng kanyang yaman sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth (SALN).

Maliban sa impeachment, naharap din si Corona at ang kanyang pamilya sa patong-patong na kaso, kabilang ang tax evasion, at ang lahat ng ito ay ibinasura ng mga korte. Ang forfeiture case sa Sandiganbayan ang pinakahuling napagtagumpayan ni Corona na pumanaw noong 2016 sa edad na 67.

“CJ Corona’s family has been in agony and suffered all these years because of these cases, and with the dismissal of this last case, they cannot help but feel vindicated since our courts have consistently ruled that CJ Corona and his family did nothing wrong,” pahayag ni Villaruz.

Nagpasalamat din sila sa mga korte, kabilang ang Sandiganbayan, sa pagpapatunay na walang kasalanan ang dating punong mahistrado.