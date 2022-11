‘Padre Salvi’ Juancho 2-beses nag-graduate

Nag-post si Kapuso actor Juancho Trivino ng graduation photos niya sa kanyang mga social media accounts.

Ginanap ito sa Philippine International Convention Center (PICC). Si Juancho ay estudyante ng De La Salle.

“How it started and how it ended. To God be the glory,” post ni Juancho nitong Sabado.

Ani Juancho, ikalawang beses niya nang ga-graduate. This time, face to face na dahil nga maluwag na ang health protocols kaugnay sa COVID-19 pandemic.

“Thanks Mom and Dad again, (even if this is my second graduation, first na face to face) for helping me reach this point. #SchoolIsCool,” say pa ni Juancho.

Sa isang larawan ay makikita pa ang isang estudyanteng Juancho na gaya ng tipikal na estudyante ay nagsisikap mag-aral nang mabuti upang makapagtapos.

Bumaha naman ng congratulatory messages sa kanyang post.

Si Juancho ay isa sa mga notable characters sa GMA fantaserye na “Maria Clara at Ibarra” na gumaganap bilang si Padre Salvi. (Batuts Lopez)