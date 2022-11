P8M puslit na yosi nasabat

Kinumpiska ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BoC) sa Zamboanga City ang tinatayang P8 milyong halaga ng puslit na sigarilyo.

Sa ulat na ipinarating kay Customs Commissioner Yogi Filemon Ruiz, nagsagawa ng anti-smuggling operation ang mga tauhan ng Customs Intelligence and Investigation Service (CIIS), Enforcement and Security Service-Customs Police Division (ESS-CPD), Regional Special Operating Group (RSOG), CIU-Zamboanga City Police Office (ZCPO), at Police Station 11 (PS11) sa Zamboanga Port.

Umabot sa 207 master cases ng sigarilyo na may brand na “ARTHUR” ang kanilang nakumpiska na sakay sa puting Elf van na bumibiyahe sa Brgy. Baliwasan Zamboanga City.

Nasa pag-iingat ngayon ng BOC ang mga nasabat na sigarilyo dahil sa paglabag sa Section 1113 (a) at Section 117 ng Republic Act No. 10863, o Customs Modernization and Tariff Act of 2016, in relation to the Tobacco Exportation and Importation Rules and Regulations. (Mina Navarro)