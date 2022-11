Negosyante buking sa kaso pagkuha ng police clerance

NABUKING ang nakabinbin na kaso ng isang negosyante nang arestuhin sa loob ng presinto habang kumukuha ng police clearance sa Dasmarinas City, Cavite Biyernes ng hapon.

Si Anthony Llanto y Ambat, 36, binata, ng Block 1, Lot 239 Lancaster Brgy. Navarro Gen Trias City ay may nakabinbin na kasong paglabag sa Sec 22 ng RA 11199 (Social Security Act of 2018-Remittance of Contribution of Self Employed Member (Sec 22).

Sa ulat, alas-2:20 kamakalawa ng hapon nang arestuhin si Llanto sa police station ng Dasmarinas City habang naghihintay na tawagin ang kanyang pangalan.

Pagkaraan ng ilang minutong paghihintay na ma-release ang police clearance, inaresto ito matapos na lumabas sa kanilang E-warrant system na mayroon itong nakabinbin na kaso. (Gene Adsuara)