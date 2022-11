Michaela Belen, Lady Bulldogs isang hakbang na lang sa semis

INUMPISAHAN ni UAAP MVP at Rookie of the Year Michaela Belen pag-initin ang National University (NU) Lady Bulldogs bago tinapos ni Minierva Maaya sa loob ng tatlong set ang University of Perpetual Help System Dalta, 25-17, 25-7, 25-17, Sabado, upang lumapit sa semifinals ng Shakey’s Super League (SSL) 2022 Collegiate Pre-Season Tournament.

Binitbit nina Belen at NU team captain Princess Ann Robles sa unang set na panalo ang Lady Bulldogs bago nito hinayaan ang rookies sa pamumuno ni Maaya na nagtala ng 15 puntos tampok ang 10 aces at 5 attacks upang itala ang ikalimang sunod na panalo at manatili sa liderato ng Pool E na may 3-0 kartada.

“Sobrang saya po kasi pinabayaan kami na maglaro ng mga senior namin para maisagawa ang mga tamang plays po namin. Tiyaga lamang po kami,” sabi ni Maaya na tinanghal na MVP of the Game.

Tumulong sa Lady Bulldogs sina Evangeline Alinsug at Sheena Angela Toring na may kapwa 10 puntos, habang may walong puntos si Robles at tig-pitong puntos sina Belen at Chinnie PIa Arroyo.

Ang panalo ay nagtulak sa Lady Bulldogs para okupahan ang unang pwesto sa Pool E kung saan sasagupain nito ang Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws na inokupahan ang ikaapat na pwesto sa Pool F ngayon, Linggo, sa isang matira-matibay na labanan.

Nahulog ang Lady Altas sa 0-3 panalo-talong kartada at inokupahan ang huling silya sa Pool E na makakatapat ang mangungunang koponan sa Pool F.

Pinamunuan naman ng rookie na si Regina Grace Jurado ang University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses sa pansamantalang pag-okupa sa ikalawang pwesto sa Pool F sa pagbigo sa Lady Tamaraws, 25-21, 25-18, 23-25, 25-21, sa second game.

Itinala ni Jurado ang 20 puntos para sa Golden Tigresses na may 2-1 panalo-talo kartada at patatagin ang tsansang maokupahan ang silya sa semifinals sa paghihintay sa magiging resulta sa labanan sa pagitan ng nangungunang De La Salle (DLSU) Lady Spikers at Adamson Univeristy (AdU) Lady Falcons. (Lito Oredo)