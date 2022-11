Maxine tinawag na mataba, tumalak, nagtaray

Matagal din napahinga ang former Miss Universe Philippines na si Maxine Medina sa paggawa ng teleserye after First Yaya at First Lady.

Ngayon ay kasama siya sa pagbibidahan na teleserye ni Herlene “Hipon Girl” Budol na GMA na ‘Magandang Dilag’ bilang ang sophisticated na stylist at designer na si Blaire.

Pinost pa ni Maxine sa Instagram ang kanyang look bilang si Blaire.

May netizen na nag-comment sa post ni Maxine at sinabi nito na tila tumaba ang aktres.

Hindi pinalagpas ni Maxine ang comment ng netizen na ito at nag-reply siya ng: “Really? I think so too but I still look good, ikaw?”

Kasi nga naman, bilang model and former beauty queen ay maingat si Maxine sa kanyang katawan at alaga ito sa workout at diet. So paano nga naman masasabi ng netizen na ito na tumaba siya? (Ruel Mendoza)