Matindi pinagdadaanan? Kim Chiu biglang umiyak sa Las Vegas coffee shop

Kahit ilang libong kape pa sa kahit saang coffee shop ay puwedeng orderin at bayaran ni Kim Chiu. Pero sa isang coffee shop sa Las Vegas, inilibre si Kim ng isang barista.

Naawa kasi ang barista kay Kim nang makita niyang emosyonal ito na parang may pinagdaanang mabigat.

Kapag hindi nabasa ang tweet ni Kim, baka mapagkamalang walang pera si Kim kaya ang barista ang nagbayad ng kanyang inorder.

Binahagi ni Kim sa tweet ang video na nagpapakita sa Pinay barista sa US at maririnig ang boses ni Kim na pinupuri at nagpapasalamat sa staff.

“Nakita ako ni ate, naiiyak. Sabi niya “okay ka lang”? Sa hiya ko kinuha ko na bill then sabi niya siya nalang daw magbabayad ng coffee ko. Thank you po, felt so much love to start my day,” sabi ni Kim.

Hiyang-hiya ang babae na hindi alam kung saan pupunta sa nakikita niyang kinukunan siya ng video. Pero tuwang-tuwa ito sa presensya ni Kim sa kanyang harapan.

Bea tumigil mundo sa titig ni Dominic

Wala nang kiyeme pa, pinangalandakan ni Bea Alonzo sa madla ang kilig sa dyowang si Dominic Roque, sa mga unang pagkakataong nagkita, nagkasama sila.

Parang dalagita si Bea sa kuwento niya sa kung paano nabihag ni Dominic ang kanyang atensyon at nag-iwan ng liwanag sa madilim niyang buhay-pagibig noon.

Bilang pag-alala sa trip nila sa Japan, nagposte ng Japanese food (sushi) si Bea sa Instagram.

Hindi nagawang mag-travel nina Bea, Dom sa Japan, kaya sa isang resto na lang sa Italy sila nag-celebrate ng kanilang meet-up, get-to-know moment.

Sabi ni Bea, mula sa unang trip nila, doon na nagsimula umusbong ang pag-iibigan nila. Pero nagpakipot ang aktres kay Dominic dahil nagpaligaw muna siya nang higit isang taon, bago ibinigay ang matamis na “oo”.

“We ordered sushi to celebrate our trip to Japan on Nov. 3, 2019.

“Not our anniversary, but that was the day we saw each other in a different light other than being platonic friends. We dated for more than a year that. However for me, that day was extraordinary, and I still feel kilig whenever I’d remember that gaze he was giving me on the train while I was explaining to him the dream movie concept I had in my mind. No one’s listened to me so intently like that, like he was so interested in what I had to say. Parang nag-slow ang mundo at walang ibang tao kundi kaming dalawa lang. Cheers to more moments like that, hun. I love you @dominicroque,” sabi ni Bea.