Malick Diouf sinindihan rally ng Fighting Maroons

LUMAPIT sa semifinals ang defending champions University of the Philippines (UP) Fighting Maroons nang balikatin ni Malick Diouf sa 83-69 panggugulpi sa University of the East (UE) Red Warriors sa first game Sabado ng UAAP Season 85 men’s basketball second round eliminations sa Araneta Coliseum.

Pakners sina Diouf at Zavier Lucero sa 10-0 ratsada upang masiguro ang panalo ng Fighting Maroons sa huling isang minuto ng labanan.

Nakasiguro na ng playoff spot para sa isang upuan sa Final Four ang Diliman-based school at nanatiling nasa tuktok ng team standings sa 9-1 win-loss slate.

Nalasap naman ng Red Warriors ang pang-anim na semplang sa 10 asignatura.

“We started well. We moved the ball well especially noong first quarter. ‘Yun lang, towards the second quarter, we need to learn how to sustain what we started,” pahayag ng head coach ng UP na si Goldwin Monteverde.

Nagtala ng 23 puntos si Diouf, habang 17 naman buhat kay Lucero.

Nabalewala naman ang 23 puntos ni Gani Stevens para sa Red Warriors dahil sa pagkabigo. (Annie Abad)