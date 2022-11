Kinanta ng gunman, swak sa AMLC report! P550K bayad sa ulo ni Percy hulugan

Kumpirmado na idineposito sa account ng self-confessed gunman ang P550,000 kabayaran para patayin ang broadcaster na si Percy Lapid.

Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, base ito sa kumpirmasyon ng Anti-Money Laundering Council (AMLC).

Sinabi ni Remulla na tugma ito sa ikinumpisal ni Joel Escorial, na binayaran siya ng naturang halaga para patayin si Lapid.

“Nandoon talaga ‘yong P550,000 deposit within a certain amount of days,” ani Remulla.

Sinabi ni Remulla na idineposito sa magkakahiwalay na pagkakataon sa loob ng tatlong linggo ang nabanggit na halaga.

“Maraming deposit ‘yan within a span of more than two weeks eh, within a three-week period. Parang ganon eh, within a 20-day period,” ayon kay Remulla.

Ito umano ay ipaliliwanag sa Lunes ng NBI dahil mayroon pa silang sinisimot na may partisipasyon sa kaso.

Nabatid na may sasampahan pa ng kaso sa NBI sa darating na Lunes. (Juliet de Loza-Cudia)