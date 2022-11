Karera Tips Ni JP Gonzales

Nobyembre 06, 2022/Linggo

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 1 Paramount, 3 Alalum Falls

R02 – 6 Noh Sen Young Yana, 3 Yes Kitty, 10 Rain Rain Go Away, 8 Big Hook

R03 – 4 Jungkook, 6 Gomezian, 3 Radio Bell, 1 Basheirrou

R04 – 2 Super Swerte, 1 War Cannon, 4 Pangalusian Island, 6 All To Easy

R05 – 2 True Grit, 4 Mimbalot Falls, 1 Grand Monarch

R06 – 4 Manila Boy, 1 Señorita Bonita, Entry No. 3, 5 Barayong

R07 – 2 Secretary, Entry No. 1, 5 Jaguar, 3 Orange Bell

R08 – 8 Jannanigans, Entry No. 3, Entry No. 9, 2 Namaskar

R09 – 7 Viva Forever, 6 Sophisticated, 3 Mama Rocks, 4 Alonso Hall

R10 – 3 Golden Eight, 1 Sheikh Chariot, 5 Color Blast, 2 Bordelle

R11 – 4 Sudden Impact, 8 Speed Fantasy, 2 Mark Of Excellence, 3 Victorious Colt

R12 – 11 Walkin On Sunshine, 7 Sir William, 3 Eutychus, 2 Bocaue Rivertown

Solo Pick: Jungkook

Longshot: Golden Eight