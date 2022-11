Kapag magaling kakayanin

Pumupogi ngayon ang ating mga kapulisan lalo na dito sa takbo ng Percy Lapid slay.

Sa pinakahuling kaganapan sa Percy case, tukoy na ang mga mastermind at nalalapit na ang pagsasampa ng pormal na kaso.

At ito’y sinabi mismo kahapon ni Roy Mabasa, ang kapatid ni Percy, matapos ang case conference sa Department of Justice (DOJ) kung saan binanggit na sa kanya ang mga pangalan ng itinuturing na mastermind. Ayaw pa lang magsalita ni Roy pero mukhang alam na nga nito kung sinu-sino ang involved sa pagpatay sa kanyang kapatid. At ayon sa kanya maisasampa na ang kaso anumang araw.

Kumpara sa ibang kaso ng mga newsman na pinatay at hanggang ngayo’y wala pang linaw kung sino ang pumatay, masasabi nating mabilis ang mga naging development nitong Percy slay.

Maayos ang naging trabaho ng mga imbestigador. Hindi nila pinalamig at pinatulog ang kaso. Naging tuloy-tuloy ang kanilang pagkilos kaya naman malapit na ang talagang pagkakabunyag ng lahat. Pormal na announcement na lamang ang inaabangan natin.

Record time ito para sa Philippine National Police kaya masasabi nating nagtrabaho talaga dito ang kapulisan. Sabi nga ni National Capital Region Police Office (NCRPO) chief Police Brigadier General Jonnel Estomo, ang PNP ang naging daan kaya nagkaroon ng breakthrough sa Lapid case.

Nakaka-impress itong si Gen. Estomo nung mapanood namin ang mga interview sa kanya. Makikita mong hindi siya kasing smooth ng ibang mga opisyal na kung magsalita ay talagang sukat na sukat at alam kung paano magpapogi sa media.

Itong si Estomo ay kakaiba dahil rough ang dating nya pero sinsero ha at hindi plastikan. Talagang ipinaglalaban niya ang naging trabaho ng mga pulis dito sa Lapid case. With feelings kumbaga, ramdam namin na sinsero ang ating NCRPO chief.

***

Pero segway muna tayo Bilibid o New Bilibid Prison (NBP). Naging talk of the town nga itong Bilibid sa Percy case dahil namatay ang middleman na si Jun Villamor. Pero hindi pa man natatapos ang usaping Percy slay at ang Bilibid middleman ay benta na naman ang NBP. Bakit kanyo?

Daig, talo at talbog pa pala ng NBP ang mga online sellers sa laki ng kita sa pagbebenta ng kung anu-anu tulad ng beer in cans, cellphone, laptop at iba pang gadgets.

Kakaloka na ang isang beer in can sa Bilibid ay mabibili ng P1K isa. Aba naman SAKALAM nga! Ang bongga-bonga-bongga ng kita ng sinumang promotor nito. Naol kayang magbenta ng P1K na beer in can!

Hindi kataka-takang yumaman ang Bureau of Corrections (BuCor) officials na nasa likod ng pagnenegosyong ito. Hindi pa kasama diyan ang negosyong shabu o iba pang ilegal na droga na tiyak na naoorder din diyan sa Bilibid. Sobra pala talagang laki ng perang umiikot sa NBP.

***

Back to Percy case at Bilibid angle. Ang sinuspindeng BuCor chief Gerald Bantag ay nakainitan ni Gen. Estomo dahil sa isyung nagkaroon daw ng lapses ang mga pulis at hindi daw nag-coordinate kaya hindi naproteksyunan ang middleman na ikinanta ng umaming gunman sa Percy ambush.

Mahigpit talagang ipinaglaban ni Estomo na sinabihan nila ang BuCor pero inimpormahan sila na walang “Crisanto Villamor” sa Bilibid.

At dahil dito, apat na oras matapos ang pag-amin ng gunman na si Joel Escorial, tepok ang middleman. Aakalain ng iba na tapos na, wala nang magsasalita kasi tepok na yung middleman. Pero ito pa pala ang naging breakthrough. Sa pagkamatay ng middleman ay lumalim at napabilis ng PNP ang imbestigasyon.

Naisalba pa ang imbestigasyon. Pinatunayan nitong kapag magaling ang imbestigasyon, anumang hadlang ay kakayanin.

Sabi nga ni NCRPO chief Estomo, sa dinami-dami ba naman mamamatay sa Bilibid ay bakit ito pang sabit sa Percy slay ang namatay ilang oras matapos kumanta ang gunman.

Ayan tuloy, lalong lumaki ang kaso, lumalim, lumawak at ngayon nga ay malapit nang maisampa ang pormal na kaso. Marami nang personalidad na hawak ang pulisya at nakuhanan na ang mga ito ng testimonya. Anumang araw, magiging pormal na ang pagtukoy sa mga nagpapatay kay Percy.

Salamat po sa mga pulis at naging mabilis at maayos ang imbestigasyon sa pagkamatay ng aming katotong si Percy Lapid. Salamat din po Gen. Estomo dahil ipinaglalaban mo ang kapulisan.

Salamat at nakakatanaw na tayo ng pag-asang mabibigyan na ng katarungan ang pagkamatay ng kasamahan nating mamamahayag na si Percy Lapid. Kapag nahubaran na ng maskara ang mga utak sa kanyang pagkamatay, saka lamang nating masasabing Rest In Paradise kasamang Percy.

Sa ngayon, salamat PNP.