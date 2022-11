Kadiwa bet palawakin ni BBM

Umaasa si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na maging matagumpay ang proyektong “Kadiwa ng Pasko” sa panig ng mga supplier at mamimili na naghahanap ng sariwa pero abot-kayang mga produktong agrikultura.

Sa isang video message ni PBBM sa paglulunsada ng ‘Kadiwa ng Pasko’ sa Rasac covered court sa Sta. Cruz, Maynila ay pinasalamatan ni Marcos ang mga supplier na lumahok sa trial run ng proyekto.

“Nais kong batiin ang ating mga seller sa ating ‘Kadiwa ng Pasko’ na trial run. Maraming maraming salamat at kayo ay nakilahok dito sa aming bagong programa na sana, ‘pagka ito ay lumawak at dumami, ay makakatulong sa taumbayan, lalong-lalo na at papasok na tayo ng Pasko,” giit ng pangulo.

“Kaya’t ang tulong ninyo ay napakahalaga. Maraming-maraming salamat sa inyo sa tulong na ibinibigay ninyo sa programa natin para maging matagumpay ang ating pagtulong sa ating kapwa Pilipino,” ayon pa kay PBBM.

Nasa 13 kooperatiba ng mga magsasaka at mangingisda mula sa Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon at Bicol Region ang naimbitahang magbenta ng mga gulay, prutas, bigas at mga daily product sa naturang proyekto.

Ikakalat ang ‘Kadiwa ng Pasko’ program sa iba pang bahagi ng Metro Manila at mga rehiyon.