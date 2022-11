Hagulgol sa Uganda: National costume ni Herlene chinopchop, nawala

Iyak nang iyak si Herlene Budol o Hipon Girl sa Instagram, dahil sa nangyari sa kanyang national costume, na gagamitin nga sa Miss Planet International, na gaganapin sa Uganda.

Heto nga ang kuwento ni Herlene:

“Nakakaiyak at sobrang lungkot ng Hipon Girl nyo. (crying emojis).

“Ang National Costume mukhang nadisgrasya po ng Airlines. Pagdating ng Airport ayaw ipakarga kesyo over size daw. Then no choice na rin kami at hinayaan na lang namin chinopchop nila at binaklas buong box.

“Ang masaklap ‘yung pinaka-body ng costume hindi nakarating ng Uganda. buong araw na kami asa Airport at tinengga oras namin at pinangakuan kami na darating ng gabi. Pero 2:30am na at wala na silang paramdam.

“@et_mnl2015 @ethiopian_airlines_ Please Help me!!

#EthiopianAirlines #pleasehelp #Uganda #MissPlanetPhilippines #MissPlanetInternational!” post ni Herlene sa Instagram.

Makikita nga sa Instagram ni Herlene ang tila pinaghiwa-hiwalay na karton.

May mga mensahe kay Herlene na magpakatatag lang siya, na baka sinusubukan lang siya ng Panginoon, at sa huli ay nakangiti pa rin siya bilang panalo.

May mga nagbo-volunteer rin na tutulungan si Herlene, lalo na `yung mga Pinoy na naka-base sa Uganda.

Kaloka lang dahil bago umalis si Herlene, nagpasalamat pa siya sa naturang airlines dahil nga binigyan sila ng special treatment.

“Connecting flight from Addis Abeba to Entebbe. Thank you to @et_mnl2015 @ethiopian_airlines_ for upgrading our seats from Economy to Business Class. Amaseginalehu!” sabi pa niya habang nasa loob ng eroplano.

Well, sa November 19 na ang coronation night ng Miss Planet International, at mukhang malabo na ngang magamit ang national costume na `yon, dahil kadalasan ay mas nauunang i-shoot ang national costume segment sa mga beauty pageant.

Good luck Herlene! Laban lang! (Rb Sermino)