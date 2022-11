Ellen, Derek gumagawa ng baby sa Peru

Ika-unang taong anibersaryo ng kasal nina Derek Ramsay at Ellen Adarna sa November 11 at sa bansang Peru nila naisipang i-celebrate ang kanilang 1st wedding anniversary.

Halatang excited pareho sina Derek at Ellen sa bakasyon nilang ito sa ibang bansa. At sa Instagram stories ni Derek kunsaan, tila papunta na nga sila sa Peru, paulit-ulit na sinasambit ni Derek ang katagang, “baby…”

At base sa expression niya, tila tini-tease nito si Ellen sa paulit-ulit na baby niyang hirit. So, if ever, ang paggawa o pagkakaroon na ba ng baby ang goal ngayon nina Derek at Ellen?

Parehong may tig-isang anak na sila sa kanilang mga past relationship. (Rose Garcia)