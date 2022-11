Elena Samoilenko, Gazz sinunog PLDT

Tumikada si Samoilenko ng 29 points para ilista ng Angels ang 3-1 karta at palakasin ang kapit sa No. 3 spot sa tem standings.

Maagang nagpakita ng lakas ang PLDT matapos nilang paluin ang first set win, 25-19, subalit agad naman sumagot ng panalo ang Angels sa second frame para itabla sa 1-1 ang iskor papasok ng third.

Bakbakan ang labanan ng dalawang koponan sa set 3 kung saan tabla ang iskor sa 18-all pero sa bandang dulo ay kumalas ang Angels para sikwatin ang panalo at mamuro sa fourth frame.

May tsansa sanang makahirit ng deciding fifth set ang High Speed Hitters matapos makalamang ng dalawang puntos, 24-22.

Pero nagiing matatag ang Angels, ipinakita ang kanilang determinasyong manalo upang tapusin ang laro na inabot ng mahigit tatlong oras.

Tumikada si Lindsey Vander ng 24 markers pero hindi sapat upang akbayan ang PLDT sa panalo.

Nalasap ng High Speed Hitters ang pang-apat na talo sa limang laro. (Elech Dawa)