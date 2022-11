DOH naalarma sa diarrhea outbreak

Nakikipag-ugnayan na ang Department of Health (DOH) sa iba’t ibang ahensya para ma¬kabuo ng short-term plan at matugunan ang diarrhea outbreak sa bansa.

Ayon kay DOH officer-in-charge Ma. Rosario Vergeire sa pag-iimbestiga ay nabatid ng kagawaran na ang kakulangan ng access sa ligtas na tubig, kawalan ng sanitary facility at baradong daanan ng wastewater ang karamihan sa mga problemang kinakaharap ng mga lugar na nagkaroon ng outbreak ng pagtatae.

“Pinaliwanag natin sa kanila na ang cause ng pagkakasakit ng isang tao, based on experience and studies, 20% lang diyan will be directly caused by health, 80% or so will be caused by other factors outside of health, which can be the environment, education, occupation, and so on,” ani Vergeire.

“Ito pong lahat ay pinag-usapan, nagkaroon ng resolution kung saan gagawa kami ng isang short-term plan ng mga action na puwedeng gawin ng bawat ahensya hanggang December of this year to address initially itong mga outbreaks ng pagtatae sa ating bansa,” dugtong niya. (Issa Santiago)