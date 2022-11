‘Di ko na kaya, suko na ako’: Maine pagod na sa isyung kasal, may anak sila ni Alden

Sa bihirang pagkakataon na makausap si Maine Mendoza at ma-interview ng mas in-depth ay nagawa ni Ogie Diaz sa kanyang YouTube channel.

Dito nga napag-usapan ang mga tinatatawag na tila “delu” o delusional fans ng AlDub kunsaan, talagang naniniwala ang mga ito hanggang ngayon na kasal na sina Maine at Alden Richards at may anak na raw sila.

At sa kabila ito ng katotohanan na si Maine ay engaged na sa kanyang boyfriend na si Congressman Arjo Atayde.

Very much aware si Maine na talagang marami sa mga naging AlDub fans ang hindi pa rin tanggap na on-screen loveteam at magkaibigan lang silang talaga ni Alden.

“Marami naman pong nakatanggap. ‘Yung iba, nag-stop na mag-support which is, totally okay lang din naman. Pero meron pa rin po na hanggang ngayon, kumakapit pa rin po do’n.

“So ‘yon ‘yung hindi ko rin ma-tolerate. I tried calling them out couple of times already. Pero ayaw po talaga nilang maniwala.”

At natuwa nga si Maine sa pagkakataon na mas maitatama niya raw ang mga ito.

Ayon kay Maine, “’Yung iba, parang hanggang ngayon, kapit na kapit sila na mag-asawa kami ni Alden. May anak na kami.

“Totoo po ito… marami na po akong mga tao na dinirect message sa Twitter to tell them na wala pong katotohanan. As in, ako na po personally ang nagri-reach out sa kanila, not other people. Pero, ang reply pa rin nila sa akin, ‘Hindi si Maine ‘yan. Admin ‘yan ng account ni Maine. May asawa na si Maine. May anak na si Maine.’”

Sabi pa niya, “Parang umabot na lang po ako sa point na nakakapagod na mag-explain. And I don’t think there’s something that I can do para sa mga tao na ito.

“So wala na akong magawa. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Parang kahit ako, susuko na lang din.”

Nagpasalamat din si Maine sa mga patuloy pa rin daw na sumusuporta sa loveteam nila ni Alden hanggang ngayon.

Moira naiyak sa b-day message ni Julia

Iba talaga ang closeness ni Moira dela Torre sa pamilya ni Marjorie Barretto. Solid na kahit anong mangyari o isyu, talagang makikita palagi ang suporta ni Moira sa mag-iina. Gayundin naman si Marjorie at ang lahat ng anak niya na sina Dani, Julia, Claudia at Leon Barretto.

Birthday ni Moira at parehong may emotional birthday greetings ang magkapatid na Dani at Julia Barretto para sa singer.

Sabi ni Julia, “Where do I begin???! Happy Birthday @moiradelatorre. Our friendship is my safe space. You have entered this season in your life with so much grace, and so much strength. I’m so proud of you and I’m so happy we get to walk through this life together, hand in hand. You will always have me.”

Si Dani naman, tahasan nitong sinabi na ‘wag na raw ia-allow ni Moira na kukuwestyunin nito ang worth o silbi niya dahil siguro sa isang tao. “Happy happy birthday to my soul sister, @moiradelatorre!!! We were instant sisters from the day we met. Thank you for always showing up for us. No matter how busy you are, you always make time. A true friend who’ll laugh with you, cry with you and just listen. Oh Moi, with the heart like yours, you deserve the world!!!

“Please don’t ever let anyone make you question your worth ever again. Because you have no idea how much of a gift you are to everyone that knows you and love you. Keep shining, my FF. The best is yet to come! I love you sooooo much!”

Naiyak at na-touch si Moira sa mga messages na ito sa kanya ng magkapatid.

Sef niyabang dyowang si Nelan sa IG

May pa-dyowa reveal ang Kapuso actor na si Sef Cadayona. Matagal-tagal din na tahimik ang lovelife department ni Sef. Ang huli pang na-link sa kanya ay si Maine Mendoza.

Pero sa kanyang Instagram post, may pa-dowa reveal na ito. Sweet-sweetan sa kanyang girlfriend na ang caption, “Una. Ikaw ang aking ligaya… sa totoo lang wala nako mahihiling pa. Masaya ako dahil napapasaya kita!

“Katulad ng linya sa pinanood natin.

“Ikaw ang aking gitna. #getsmoba.

“Nelan, mahal kita.”

Hinihiritan naman si Sef ng mga kapwa Kapuso stars niya tulad ni Rocco Nacino na nag-comment sa post niya na, “Ayan na naman si Mr. Cheesy!!!”

Sabi naman ni Kristoffer Martin, “Luh kinilig ako at 9:07 in the evening.”

Sey ni Rhian Ramos, “Aysuuuuussss cuties.”

At si Mikee Quintos na, “Hong sweet nomon.”

Nelan ang nakalagay sa Instagram account handler ng girlfriend ni Sef. Hindi ngayon lang ang unang mga post nil ana magkasama. Pero ang recent IG post lang ni Sef ang talagang nag-all-out na ito ng sweetness at pagpapakilala sa girlfriend.