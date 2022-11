Bet mag-travel? Arat na sa Maldives, Venice ng ‘Pinas

Bakit ka pa lalayo kung meron naman sa sariling atin!

‘Yan ang bukambibig ng ng mga nakakakita sa travel destination na pang-world class ang datingan pero dito sa Pilipinas matatagpuan.

Usap-usapan kamakailan ang iba’t ibang travel destination na matatagpuan sa Pilipinas pero naghahatid ng vibes ng mga international tourist spot. Dalawa rito, talagang kahawig na kahawig umano ng Maldives at ng Venice sa Italya.

Saan nga ba ito?

Ang unang restaurant ay naghahatid ng vibes ng Maldives na sikat naman sa mga cottage sa ibabaw ng tubig at sa mga beaches nito. Ito ang D’ Pavilion Farm and Resort sa San Leonardo, Nueva Ecija na may mga cottage din na magkakakonekta sa mismong lawa na kinatatayuan ng resort.

Kaya naman feel na feel ng mga turista ang ambiance ng Maldives sa nasabing restaurant. Maaari ka ring mamasyal at magpicture-taking sa mga nagkokonektang tulay sa mga cottage.

Kung gusto mo namang mamangka, kailangan mo lang magbayad ng P250 para sa dalawang oras na pamimingwit. Maaari ka ngang makahuli ng tilapia, hito, at maging dalag at maaari mo itong kuhain.

May mga binebenta rin ang resort sakaling mapagod ka nang maglibot tulad ng buko lumpia at iba pang bilao meals.

Mga canal naman tulad ng mayroon ang Venice, Italy ang maaari mong makita sa Café Josefina sa Capas, Tarlac na tamang-tama sa mga gustong mag-ikot gamit ang bangka.

Kung sa Venice, kasama mo ang iyong kasintahan sa gondola, dito sa Café Josefina, maaari kang single na sumakay at ‘di kailangan ng jowa!

Maaari ka nang sumakay sa loob ng 30 minuto sa halagang 250 pesos sa isang bangka na kasya ang apat na tao, ayon sa may-ari nito na si Reynaldo Catacutan.

Maaari ring magpicture-taking sa lugar at kahit sa gabi ay gising na gising ito na bida ang mga gumagalaw na angel statues. (MJ Osinsao)