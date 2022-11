Aljun Melecio pamatay-sunog, pinigalan resbak ng NLEX

ISINALPAK ni Aljun Melecio ang 14 sa kanyang kabuuang 24 puntos sa ikaapat na yugto upang isalba ang Converge FiberXers sa pagkawala ng import na si Quinicy Miller sa paghugot ng 108-84 panalo kontra NLEX Road Warriors sa 2022 PBA Commissioners’ Cup firat game sa Ynares Center sa Antipolo, Sabado.

Itinala ni Melecio ang kanyang ikatlong career-high ngayong season sa paghulog ng tatlo sa kanyang pitong tres sa huling yugto na dinagdagan pa nito ng 5 rebounds at 6 assists upang itulak ang Converge sa pagsalo sa ikalawang pwesto.

Sa kabuuan, 5-of-7 si Melecio sa rainbow territory.

Tumulong sina Jeron Teng na may 14 puntos, 5 rebounds, 3 assists at 1 steal, habang si Justin Arana ay may 12 puntos at 2 blocks.

Napatalsik sa laro ang import ng Converge na si Quincy sa natitirang 1:18 segundo ng second quarter matapos matawagan ng disqualifying foul sa sentro ng Road Warriors na si Brandon Ganuelas-Rosser.

Nagtala lamang si Miller ng 15 puntos, 9 rebounds, 1 assist at 1 block.

Gayunman, hindi ito ininda ng FiberXers na nagawang kapitan ang itinala nitong 26 puntos na kalamangan bago napatalsik ang import nito na si Miller. (Lito Oredo)