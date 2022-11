46 titser nag-team building, nahulog sa bangin

Isa ang patay habang 25 pa sa kabuuang 46 guro ang sugatan matapos mahulog ang sinasakyan nilang bus sa bangin bago magtanghali nitong Sabado sa Orani, Bataan.

Kinumpimra ni Orani Municipal Police Station (MPS) chief of police Major Larry Valencia na sa 26 na guro na naisugod sa Orani District Hospital, isa sa mga ito ang nasawi habang patuloy na ginagamot ang iba.

“Bale mga teachers ito from Quezon City nagkaroon sila ng seminar dito sa Sinagtala Resort, bale papauwi na ito. Nung pauwi na biglang nawalan ng preno itong bus na sinasakyan nila hanggang mahulog sa bangin na may taas na 20 feet,” pahayag ni Valencia sa isang panayam kahapon.

Sa inisyal na ulat mula sa Orani Municipal Police Station (MPS), nangyari ang aksidente alas-11:40 ng umaga.

Naganap ang aksidente sa kahabaan ng Vicinal Road sakop ng Barangay Tala kung saan isang kulay dilaw na JAC Ankai bus na may plakang SAA 9845 ang nahulog sa may kalalimang bangin sa lugar. Nabatid na ito ay isa sa 3 bus na donasyon ng city government sa Schools Division Office noong 2016.

Sa inisyal na ulat, nawalan umano ng preno ang bus na minamaneho ni Marcelino Oliva, 62, at hindi na nakontrol ang manibela dahilan upang magtuloy-tuloy na bumulusok sa bangin.

Sakay ng bus ang may 48 katao, 46 sa mga ito ay guro, isang drayber at konduktor, mula sa isang eskwelahan sa Quezon City at galing ito sa isang team building. Ang dinaluhang Capacity Building Activity ng public school Gender and Development (GAD) coordinators ay inorganisa at may pahintulot ng Deped-Schools Division Office Quezon City.

Mabilis naman ang isinasagawang rescue operation ng Orani Rescue Unit, Metro Bataan Development Authority o MBDA at pulisya.

Ikinalungkot naman ng lokal na pamahalaan ang pangyayari at handa rin itong tumulong sa mga biktima. (Edwin Balasa)