3 bagyo raragasa ngayong November – Pagasa

Tinatayang dalawa hanggang tatlong bagyo ang inaasahang tatama sa bansa ngayong buwan habang wala pa namang tropical cyclone ang papasok sa Philippine area of responsibility sa loob ng limang araw.

Ayon kay Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) weather specialist Benison Estareja, posibleng tumama sa bansa ang dalawa hanggang tatlong cyclones sa PAR at mataas ang tiyansa na ito ay mag-landfall sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at northeastern portion ng Mindanao.

“Magandang balita naman po dahil wala tayong inaasahang bagyo na papasok ng Philippine area of responsibility sa susunod na limang araw,” ayon kay Pagasa weather specialist Benison Estareja.

Asahan din ang pag-uulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng bansa habang sa Batanes at Babuyan Islands ay makararanas ng shearline at may katulad na klima rin sa Aurora, Quezon, sa mga probinsya ng Camarines provinces, southern portion ng Palawan, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil sa intertropical convergence zone. Wala ring gale warning sa mga seaboard. (Vick Aquino)