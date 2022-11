Walang mawawala kung magma-mask ang mga bata

Usap-usapan ngayon ang isyu na papayagan nang hindi magsuot ng face mask ang mga bata sa eskwelahan. Kayo ba mga mama at papa, pabor ba kayo dito?

Bilang isang mama, wala naman sigurong mawawala kung patuloy nating pagsusuutin ng mask ang ating mga anak sa school. Hindi pa rin ako panatag na wala silang suot na seguridad habang nakikipaghalubilo sa paaralan. May mga iba akong nabalitaan na minsan ay kailangang mag-online muna ulit ang ibang section dahil may nagpositive na estudyante o kaya ay guro. Sa ganitong mga pagkakataon, mabuti na ang maingat.

Ang pagpapabalik ng ating mga anak sa mga silid-aralan ay isang mahalagang bahagi ng pagtugon sa ating krisis sa edukasyon. Inabot tayo ng halos tatlong taon upang mabuksan ulit ang mga eskwelahan. Kaya dapat na mapanatiling ligtas ang mga bata at pataasin ang kumpyansa nating mga magulang sa pagpapanatili na bukas ang mga paaralan.

At kahit na pwede naman talagang iayon sa national policy ang boluntaryong pagsusuot ng facemask, dahil sa kalagayan at limitasyon ng ating mga eskwelahan, lalo na sa pampublikong paaralan, hinihikayat natin na ang mga paaralan ay bigyan ng flexibility sa pagpapatibay ng mga opsyonal na patakaran sa facemask bilang bahagi ng kanilang mga protocol at mekanismo sa kaligtasan.

Bukod sa pagsusuot ng facemask, tuloy din dapat tayo sa pagsisigurado na pinaalalahanan pa rin natin ang ating mga anak sa minimum health protocols. Pabaunan sila ng hand sanitizer o alcohol. Engganyuhin sila na palagiang maghugas ng kamay gamit ang malinis na tubig at sabon.

At bilang mama, siguraduhin din natin na malakas ang kanilang resistensya lalo na ngayon na uso ang sakit dahil sa mas lumalamig na panahon. Bukod sa bitamina na ipaiinom, dapat ay pinapakain natin sila ng gulay at prutas na mainam sa kanilang kalusugan.

Tuwing weekend naman ay magkaroon din ng bonding ang pamilya sa mga open spaces gaya ng parke kung saan pwede silang maglakad-lakad o maglaro. Ang ehersisyo ay mabuti para mapalakas ang kanilang pangangatawan at makaiwas sa mga sakit. Dapat din ay sapat ang tubig na kanilang iniinom sa araw-araw at iwasan ang sobra-sobrang pagbibigay sa kanila ng matatamis na inumin at pagkain.

Ang mga paalaala na ito ay hindi lang para sa mga anak natin kundi sa publiko. Ang pagsusuot ng facemask, ang pagpapabukana o pagpapa-booster ay subok na pamamaraan para makaiwas sa malubhang COVID-19 infection at hospitalization. Napakamahal magpa-ospital kumpara sa kaunting halaga na magagastos natin sa pagbili ng facemask.